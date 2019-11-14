عربيات ودوليات

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ابوظبي – الوكالات: وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وسيبحث السيسي خلال الزيارة، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأوضح راضي أن زيارة السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على جميع الأصعدة.

وأشار إلى حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وثمن راضي المواقف التاريخية لحكام دولة الإمارات الداعمة لمصر ، مضيفاً أن مكانة وشعبية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى الشعب المصري كبيرة جداً ومقدرة، لمواقفه النبيلة تجاه مصر والممتدة منذ حرب أكتوبر والتي جسدتها مقولته التاريخية «البترول العربي ليس بأغلى من الدم العربي»، حتى بات يعرف في مصر بـ «زايد الخير».

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن السيسي يزور الإمارات لـ «بحث تغزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية ومجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وتتضمن الزيارة «التشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك»، وفق المصدر ذاته.

