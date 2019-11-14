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بغداد- الوكالات: رفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تحميل حكومته مسؤولية «الفساد المتراكم» في البلاد طيلة السنوات الماضية. وقال عبدالمهدي في كلمة بمجلس الوزراء بثها مكتبه الاعلامي إن «تحميل الحكومة الحالية التي لا يتجاوز عمرها عشرة أشهر مسؤولية تراكم الفساد في البلاد امر غير منصف».

وقال عبدالمهدي في كلمة له إن ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة، معلنا «لا نريد للحراك في العراق إلا أن يخرج منتصرا». كما أشار إلى أن الفساد تراكم كثيرا في العراق بسبب «كعكة النفط»، منوها إلى أن الفساد ملف أساسي ويجب معالجته.

كما رفض عبدالمهدي في معرض حديثه على الاحتجاجات التي يشهدها العراق حاليا القاء اللائمة على حكومته بسبب البطالة ونقص الخدمات مبينا ان تلك «امور تراكمية توارثتها حكومته من الحكومات السابقة والتي كانت تمتلك موازنات انفجارية». واكد ان الحكومة الحالية تتعامل «بتهاون كبير» مع الاحتجاجات الشعبية وتتجاوز تعليمات «مشددة» مفروضة وفقا للقوانين العراقية الحالية كتحديد مدة للمظاهرات والحصول على اذن مسبق وعدم الاقتراب من الدوائر الحكومية. واشار الى ان بلاده «تنعم بحرية واسعة لوسائل الاعلام ولا تتعرض للمظاهرات السلمية» وان القوات الامنية «في حال دفاع وليس تعرض للمحتجين».

في غضون وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية الوضع الأمني في بغداد والمحافظات، امس بالهادئ لافتاً إلى عدم وجود أي خروقات تذكر حتى اللحظة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وكانت قوات الأمن العراقية طوقت ساحة الخلاني في العاصمة بغداد الثلاثاء، بالكتل الإسمنتية، لمنع عبور المتظاهرين إلى الساحة وإلى جسر السنك، وذلك بعدما انتشرت على أسطح الأبنية القريبة منها. من جهة أخرى، قال ناشطون مدنيون، إن القوات الأمنية المنتشرة في محيط ساحة الخلاني استخدمت الرصاص الحي ضد جموع المحتجين المرابطين هناك لإجبارهم على ترك أماكنهم والعودة إلى ساحة التحرير، الأمر الذي رفضه المتظاهرون بعد مواجهات وعمليات كر وفر.

وفي الجنوب افاد مصدر امني في محافظة ذي قار بوقوع صدامات بين محتجين وقوات الامن في قضاء الغراف شمالي المحافظة انتهت بحرق منزل مسؤول حكومي. وقال المصدر في تصريح صحافي ان متظاهرين اقدموا على حرق منزل قائممقام قضاء الغراف وقطع الجسر الرئيسي في المدينة بالاطارات المحترقة. واوضح ان قوات الشرطة فرقت المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ما تسبب باصابة خمسة متظاهرين بحالات اختناق.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية.

