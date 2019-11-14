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غزة- الوكالات: اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم الثاني على التوالي الى 23 فلسطينيا. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان ان عدد الشهداء ارتفع الى 22 شهيدا بينهم سيدة فيما اصيب اكثر من 70 اخرون بجراح مختلفة. يأتي ذلك في ظل استمرار قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية على عدة مناطق بقطاع غزة الامر الذي ادى الى تدمير منازل ومواقع عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية اضافة الى استهداف اراض زراعية فارغة.

في المقابل تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية قصفها بالقذائف الصاروخية للمستوطنات المحيطة بقطاع غزة ردا على جريمة اغتيال جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر الثلاثاء القيادي في «سرايا القدس» بهاء أبو العطا بغارة جوية على منزله شرق غزة.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، حركة الجهاد بمزيد من الضربات إذا لم تكف عن إطلاق الصواريخ. وقال نتانياهو في بيان عقب اجتماع وزاري «دمرنا خلال الـ 24 ساعة الماضية أهدافا مهمة تابعة للجهاد واستهدفنا خلايا إرهابية خططت لإطلاق صواريخ على دولة إسرائيل وبعضها كان على وشك إطلاقها». وأضاف:» قلت إننا لا نسعى إلى التصعيد ولكننا نرد على أي اعتداء يُشن علينا بهجمة من طرفنا وبرد عنيف جدا وأعتقد أن من الأفضل لحركة الجهاد الإسلامي أن تدرك ذلك الآن بدل ما تدرك ذلك بعد فوات الأوان بالنسبة لها».

وتابع «لذا أمامهم خيار واحد: الكف عن شن هذه الهجمات أو تكبد المزيد من الضربات».

وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الدبابات والآليات إلى الحدود مع قطاع غزة، وأكد مصدر من الجيش الإسرائيلي على جهوزية الآليات والمعدات، وقال «نحن بانتظار صدور الأوامر». وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن 220 قذيفة أطلقت من قطاع غرة منذ يوم الثلاثاء مؤكدا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 90% منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة.

وكانت مصادر في القطاع قالت إن هدوءا حذرا ساد خلال ساعات الصباح حيث تراجعت إلى حد كبير الغارات الإسرائيلية وكذلك عمليات إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية بأن مصر تدير مباحثات مكثفة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل تثبيت الهدوء في القطاع.

وقالت الرئاسة الفلسطينية امس ان الرئيس محمود عباس يبذل جهودا مكثفة لوقف التصعيد الاسرائيلي الخطير وتجنب تداعياته. واكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحافي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد ابناء الشعب الفلسطيني واحترام القانون والشرعية الدولية اللذين يؤكدان ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

