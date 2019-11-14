عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية ان سياسة الاغتيالات التي يعتبرها الاحتلال الاسرائيلي جزءا من عقيدته الأمنية لم ولن تنجح في ثني أو تغيير العقيدة القتالية لدى قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأعلن هنية أن عملية اغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا وما تبعها لا يمكن فصله عن محاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن الجرائم الإسرائيلية تأتي في الوقت الذي اقتربت فيه القوى والفصائل من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتابع أن الاحتلال يسعى لخلط الأوراق «في محاولة يائسة لقطع الطريق على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».

من جهته، صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» حازم قاسم أن المقاومة الفلسطينية تظهر في هذه المعركة لوحة عن الوحدة وتؤكد قدرتها على صد الهجوم وإرباك العدو.

في المقابل هدد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو «الكابينيت» يوفال شتاينتش امس بتوسيع دائرة الهجمات في قطاع غزة «إذا لم تجبر حركة «حماس» الفصائل على وقف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل». وقال شتاينتش في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية «لا أستبعد إطلاق مزيد من الصواريخ على منطقة غوش دان، (تل ابيب) نحن في معضلة صعبة للغاية، وإذا لم تنه «حماس» إطلاق الصواريخ سنوسع الهجمات، والعملية البرية هي من ضمن خيارتنا».

من جانبه، توقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، أن يستمر التصعيد الحالي في غزة عدة أيام أخرى.

