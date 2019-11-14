عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل إذا تم عزله عن الحكم في الولايات المتحدة في سخرية من اجراءات خصومه الديموقراطيين لعزله.

وحسب مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، شدد ترامب في كلمة ألقاها أمام حشد ذي أغلبية يهودية أثناء فعالية عقدت في نيويورك ضمن إطار حملته الانتخابية، على أن إدارته تعمل جاهدة على دعم إسرائيل مشيرا إلى أن نسبة تأييده في الدولة العبرية تبلغ نحو 98%.وتابع: «في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة».

وتطرق ترامب، لأول مرة منذ شهرين إلى مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام، متسائلا عن ماهية النظام الانتخابي في الدولة العبرية. وقال «لدينا أنواع مختلفة من الصراعات، ونعرف على الأقل من هو الزعيم، وهم مستمرون في خوض الانتخابات دون أن ينتخبوا أحدا». وأعرب الرئيس الأميركي عن قلقه إزاء تصعيد العنف الأخير حول قطاع غزة، واصفا إياه «أمرا مجنونا»، وأكد أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة عن كثب.

على صعيد اخر ذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي عرض على نظيره التركي رجب طيب اردوغان صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار. وكشفت المصادر لصحيفة واشنطن بوست أن هذه المقترحات الهادفة إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تضمنتها رسالة وجهها ترامب الأسبوع الماضي إلى نظيره التركي الذي يزور حاليا واشنطن لبحث المشاكل العالقة. وتوقعت الصحيفة أن تثير هذه المقترحات غضب بعض المشرعين الأميركيين وخاصة في مجلس النواب، الذي أيد الشهر الماضي فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا. يذكر أن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، والتي تسببت في أزمة بين تركيا والولايات المتحدة، قد بدأ في منتصف يوليو الماضي، وانتهت مرحلته الثانية في منتصف سبتمبر، فيما أعلن أردوغان أنها ستشتغل بشكل كامل في أبريل 2020.

