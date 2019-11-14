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الجزائر- «الأناضول»: أفرزت دراسة ملفات المترشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، ترسيم دخول خمس شخصيات للسباق، لكن العامل المشترك بينها هو «صفة ابن النظام»، حيث أن المتسابقين إما شغلوا مناصب سامية سابقا أو كانوا في منظمات وأحزاب تدور في فلك السلطة، بحسب مراقبين. والسبت الماضي، أعلن المجلس الدستوري، بشكل نهائي، قبول ملفات 5 مترشحين للرئاسة من بين 23 شخصية تقدمت بالترشح للمنصب. والخمسة المقبول ترشحهم هم: عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق، وعلي بن فليس، تولى أيضا رئاسة الوزراء سابقا (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وكذا عبد العزيز بلعيد، نائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يترأسه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (رئيس جبهة المستقبل)، وعز الدين ميهوبي، وزير الثقافة سابقا (أمين عام التجمع الوطني الديموقراطي، الذي كان يقوده أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) وعبد القادر بن قرينة، وزير السياحة سابقا، (رئيس حركة البناء الوطني).

? عبد المجيد تبون: رجل الدولة

يتقدم رئيس الوزراء السابق، عبد المجيد تبون، الذي اشتهر بخلافه العميق مع كبار رجال الأعمال المقربين من دائرة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في 2017، للمرة الأولى للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية. ويعتبر تبون، من الأسماء الثقيلة التي تتقدم للاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المقبل، بحكم مساره الطويل في مناصب المسؤولية.

? علي بن فليس: ابن النظام المعارض

يشارك رئيس الحكومة الأسبق ، للمرة الثالثة في الاستحقاقات الرئاسية بعد رئاسيات 2004 و2014، وكان فيها أبرز منافس لبوتفليقة.

بدأ بن فليس مساره المهني قاضِ، كما تولى مهام وكيل الجمهورية بباتنة، ثم نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة فضلا عن مسؤوليات أخرى مارسها على مستوى وزارة العدل.

وفي أعقاب أحداث 5 أكتوبر 1988، عُين بن فليس وزيرا للعدل، وهي المهمة التي استمر في توليها في حكومتين متتاليتين.

? عز الدين ميهوبي: مثقف السلطة

يعتبر الأمين العام لحزب بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، خريج مدرستي الإعلام والثقافة.

وتولى ميهوبي، منصب الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، في يوليو الماضي، خلفا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أودع السجن بتهم الفساد.

وشغل ميهوبي، منصب مدير عام الإذاعة الحكومية الجزائرية من 2006 إلى 2008، ليعين في الفترة من 2008 إلى 2010، وزيرا للإعلام.

? عبد القادر بن قرينة: إسلامي «حكومي»

المرشح الإسلامي الوحيد للاستحقاقات المقبلة، كونه يترأس حركة البناء الوطني، التي أسسها عام 2013 قياديون انشقوا عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي حاليا).

خلال التسعينيات من القرن الماضي كان بن قرينة، عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، الذي كان بمثابة برلمان لسد فراغ مؤسساتي أفرزته أزمة أمنية وسياسية كانت تعيشها البلاد.

وفي الفترة ما بين 1994-1997، تقلد منصب نائب رئيس المجلس نفسه، ثم نائبا بالبرلمان بمناسبة تشريعيات 1997، قبل أن يعين وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في 25 يونيو 1997.

? عبدالعزيز بلعيد: الوجه «الشاب» للسلطة

يخوض رئيس حزب جبهة المستقبل، الاستحقاقات الرئاسية للمرة الثانية، بعد تجربة 2014، أين حل في المركز الثالث، ويعد الوحيد بين المتسابقين الذي لم يشغل منصبا رسميا سابقا، لكنه كان نائبا في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني.

وولد بلعيد، في 16 يونيو 1963 ببلدية مروانة بباتنة، وهو حاصل على دكتوراه في الطب، وشهادة ليسانس في الحقوق، وشهادة في المحاماة.

