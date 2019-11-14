عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر مسؤول في الخارجية الأميركية من أن آلاف الدواعش المحتجزين في شمال شرقي سورية يمثلون خطرا أمنيا كبيرا ووصفهم بـقنبلة موقوتة. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأميركي قوله إن هذا ليس وضعا آمنا.. هذه قنبلة موقوتة حيث يوجد هناك 10 آلاف محتجز والكثير منهم مقاتلون أجانب وجدد المسؤول التأكيد على موقف واشنطن القاضي بأنه يجب ترحيل المحتجزين إلى بلدانهم. وأضاف المسؤول نحن مقتنعون بقدرة قوات سورية الديموقراطية قسد على تأمين جميع مواقع الاحتجاز التي يحتجزون الناس فيها، وإدارة مخيم الهول مضيفا أن واشنطن تسعى مع ذلك لاستبعاد أي مخاطر إنسانية أو أمنية أو غيرها. الى ذلك أعلن وزير الداخلية التركي أمس سليمان صويلو، أن أنقرة اعتقلت شخصية مهمة جداً بتنظيم داعش في سورية. ونقل تلفزيون تي آر تي عربي على تويتر عن صويلو قوله إن المشتبه به مازال قيد التحقيق، دون ان يقدم مزيداً من التفاصيل. وذكرت تركيا في وقت سابق أنها احتجزت عدة أفراد من عائلة زعيم داعش المقتول أبوبكر البغدادي، بما في ذلك إحدى زوجاته وشقيقته وابنته، بحسب وكالة أ