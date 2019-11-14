مال وأعمال

المنامة- «كونا»: قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان امس الأربعاء ان الكويت لديها استراتيجية وخريطة طريق نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

واضاف الروضان في تصريح لـ (كونا) في ختام فعاليات اعمال المؤتمر الـ 18 لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب بالمنامة أنه «لدينا هدف نعمل لتحقيقه ضمن (رؤية الكويت 2035) وهو توطين الصناعة ومن ضمنها الالكترونية عبر شراكات مع شركات عالمية كبرى».

واوضح ان الكويت احتلت المركز الثاني عالميا في الاعتماد على تقنية الجيل الخامس في مجال التكنولوجيا الرقمية بعد كوريا الجنوبية بناء على حجم الدولة وفق تقرير لشركة هواوي الصينية.

واكد انها حققت خطوات كبيرة في تحسين بيئة الاعمال بشكل عام بشهادة البنك الدولي مشددا على اهمية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتكيف مع الجيل الجديد من العولمة.

ولفت الى نجاح الحكومة الكويتية في تحويل الكثير من إجراءاتها الورقية الى إلكترونية مبينا «انها في الطريق لجعلها إلكترونية بالكامل».وأضاف «اننا طورنا الكثير من القوانين التي تسهل على المستثمرين تنفيذ مشاريع تعود بالفائدة عليهم».

وقال «قمنا بتطوير الأنظمة بوزارة التجارة والصناعة والبدء بتنفيذ خطة متوسطة الأمد لتحويل خدماتها المقدمة الى خدمات إلكترونية بالكامل» واكد أن «التحول التكنولوجي الرقمي هدف ضمن خطة التنمية في الكويت» مشيرا إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بما يسهم في إنجاز المعاملات.

وأشار إلى تطوير نظام إنجاز المعاملات التجارية من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والتي تم إنشاؤها بهدف استقطاب الصناعات العالمية ذات القيمة المضافة والمحفزه للابتكار.

ودعا الوزير الروضان جميع الدول والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والجديدة والتسهيلات المصرفية والجمركية في الكويت.

وأكد ان الهيئة العامة للصناعة المشرفة على القطاع الخاص بالكويت قامت بتطوير أنظمتها الإلكترونية اذ بلغ عدد الأنظمة 31 نظاما في عامي 2017- 2018.

وأوضح ان الثورة الصناعية الرابعة تمثل بداية الدخول في استخدام تقنيات الذكاء الصناعي و(روبوتات) والطباعة ثلاثية الأبعاد والرقمنة وغيرها وتقديم الخدمات الجديدة التي ترفع من مستويات الدخول العالمية وتحسين نوعية الحياة لسكان الأرض. وقال ان المرحلة الحالية تتطلب تسهيل الوصول الى المعلومات من خلال اجهزة وشبكات الحوسبة القوية والخدمات الرقمية والاجهزة المحمولة وحماية البيانات وادارتها.

وشارك في المؤتمر الذي استضافته المنامة على مدار ثلاثة ايام رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ووكيل وزارة المالية الكويتي صالح الصرعاوي وعدد من الوزراء العرب المعنيين بالاستثمار وممثلي القطاع الخاص في دول عربية عدة.

