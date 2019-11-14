مال وأعمال

بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي زين تستعد مؤسسة نقاط للتقدم الثقافي (غير الربحية) لإطلاق مؤتمر «موطن العقل المطاطي» الإقليمي في الكويت الأسبوع المقبل، والذي يعد واحداً من أضخم الفعاليات الثقافية في المنطقة هذا العام، حيث سيقوم باستضافة مجموعة من أشهر المفكرين والناشطين والفنانين والأكاديميين وصانعي السياسات من شتى المجالات ومن جميع أنحاء العالم العربي والغربي، من بينهم نخبة من أبرز الشخصيات الكويتية المرموقة والرائدة في مجالات تطوير الإعمال والهندسة المعمارية والتخطيط، ومجالات الإعلام والأدب والفنون، وذلك بهدف استكشاف ومناظرة وتبادل الأفكار حول كيفية إعادة برمجة العقليات السائدة في الوطن العربي بشكل جماعي، مع توجيه السلوكيات الفردية والمنظمات المجتمعية نحو كسر الحواجز التي تعيق تطوير الاقتصاد الإبداعي في العالم العربي.

ومن بين المتحدثين من الكويت، سيستضيف المؤتمر كلاً من عبد الوهاب العيسى، مؤسس منصة Boutiqaat، وعضو اللجنة الصحافية في الكويت ولجنة الشباب الوطنية في «الديوان الأميري» ولجنة مؤتمر الوسم من تنظيم وزارة الإعلام، كذلك علي خاجه، الكاتب الصحافي والناشط الاجتماعي المعروف، بالإضافة إلى كل من جاسم القامس، الكاتب والمنتج الشهير ومؤسس شريك manshoor.com، و أنس الريس الشريك المؤسس لواحدة من الوكالات المستقلة الرائدة في المنطقة والمصنفة من بين أفضل شركات الإبداع الدولية على المستوى العالمي، إلى جانب د. محمد السويدان، أستاذ مساعد في قسم الطب النفسي في جامعة الكويت وجامعة تورنتو، واستشاري الصحة النفسية ورئيس قسم الأمراض العقلية في مشفى مبارك الكبير. وفي كلمة من هيا المانع مدير الاستدامة في زين: «نحن نفخر بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين زين ونقاط تمهيداً لانطلاق المؤتمر الإقليمي 2??? والذي سيشكّل محطة جديدة من تاريخ نقاط في تعزيز الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة كجزء من استراتيجية زين المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي ترتكز بشكل كبير حول دعم الابتكار وتحفيز الإبداع، وهي الاستراتيجية التي تتماشى تماماً مع أهداف نقاط التي أسهمت خلال عقد من الزمن بالعديد من الأنشطة والبرامج المتميزة التي نشرت الوعي الثقافي في الكويت والمنطقة العربية بشكل متفرد، وجمعت من خلالها كوكبة من أبرز المتحدثين والأكاديميين ليشاركوا الجميع خبراتهم وتجاربهم، كما نود أن نهنئ الزملاء في مؤسسة نقاط للتقدم الثقافي على مرور 10 سنوات على تأسيسها».

