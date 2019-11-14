مال وأعمال

قال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات المصرفية أول من أمس في مقر المعهد بمنطقة شرق. وتهدف هذه المذكرة على تقديم دورات تدريبية وخدمات ارشادية متنوعة.

أشاد مناف المنيفي المدير العام بالتكليف للصندوق الوطني، بالتعاون المتبادل مع معهد الدراسات المصرفية، لما له من خبرة تزيد عن الأربعين عاما في مجال أعمال القطاع المصرفي والمالي بالكويت.

وأضاف المنيفي بأن البرامج التي يقدمها معهد الدراسات المصرفية ستسهم في الارتقاء بخدمات التدريب التي يقدمها الصندوق الوطني للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم دورات وبرامج تخصصية متنوعة الاتجاهات تصمم حسب تقدير ادارة التنمية البشرية التابعة للصندوق الوطني.

