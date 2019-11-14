إضاءات

منذ أن قدم المخرج الكبير الراحل كمال الشيخ فيلمه الشهير «الصعود إلى الهاوية» الذي تقاسم بطولته محمود ياسين ومديحة كامل نهاية السبعينيات تقريبا وروى الفيلم واحدة من البطولات وقصص النجاح للمخابرات العامة المصرية ضد المخابرات الإسرائيلية.. بعدها ومنذ هذا التاريخ وإلى اليوم قدمت السينما والدراما المصرية عشرات الأعمال التي دارت في أجواء عالم الجاسوسية وروت العديد من قصص النجاح والبطولات الحقيقية للمخابرات المصرية وحققت هذه الأعمال نجاحا جماهيريا أسطوريا وحفزت بشكل هائل الشعور الوطني ولعل في قمة هذه الأعمال المسلسل الشهير «رأفت الهجان» بأجزائه الثلاثة وفيلم « إعدام ميت» لعلي عبد الخالق ومحمود عبدالعزيز ومسلسل «دموع في عيون وقحة» لعادل إمام.

الآن تشهد الساحة الدرامية والسينمائية في مصر في نفس هذه الحالة تقريباً فبعد النجاح الهائل والأسطوري لفيلم «الممر» الذي روى وتناول جانبا من بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة يونيو 67.. والشعور الوطني الجارف والهائل من جانب الشعب المصري العربي الذي حفزه وأظهره هذا الفيلم تتجه الدراما والسينما المصرية حاليا لتقديم مثل هذه الأعمال لدرجة أن المراقبين بدأوا في الإشارة إلى أن بطولات وانتصارات القوات المسلحة المصرية سواء في حروبها أو في مقاومتها للإرهاب والدفاع عن مصر وشعبها ببطولة وبسالة نادرة ستكون هي الموجة الجديدة والقادمة في الفن المصري وهي موجة تلقي ترحيبا واسعا من جانب الشعب المصري كما هو متوقعا بعد التجربة الناجحة للغاية لـ «الممر» .

وأول هذه الأعمال سيكون المسلسل التلفزيوني «الاختيار» والذي سيعد أول عمل تقدمه الدراما المصرية عن بطولات الجيش المصري المسلسل يروي قصة حياة البطل المصري شهيد الصاعقة «أحمد المنسي» قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي للعديد من الإرهابيين في سيناء بعد تحقيق بطولات متميزة اشتهر بها داخل القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب وحصل على شعبية واسعة لدى الشعب المصري.. ويتناول العمل بطولاته طوال الوقت كما يظهر المسلسل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.. والمسلسل من بطولة الفنان أمير كرارة ويخرجه بيتر ميمي وكتبه المؤلف باهر دويدار ليكون هذا هو التعاون السادس بين هذا الثلاثي بعد مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة وفيلمي «كازابلانكا» و «حرب كرموز».. وسوف يكون العمل على قمة دراما رمضان العام المقبل.

أيضا هناك اتجاه لتقديم الفيلم «الملاك» الذي يروي قصة اشرف مروان والأعمال البطولية التي قام بها لصالح المخابرات والجيش المصري قبل حرب أكتوبر ولكن من خلال وجهة النظر المصرية وهي وجهة النظر الحقيقية لأشرف مروان بعدما قدمت إسرائيل فيلم «الملاك» من خلال وجهة نظرهم الخاطئة والبعيدة تماما عن الحقيقة والمليئة بالأكاذيب عن هذا البطل المصري الذي خدع إسرائيل وتصوروا أنه كان جاسوسا لهم في حين انه كان بطلا مصريا وعمل لصالح المخابرات المصرية وكان له دور بارز في انتصارات أكتوبر 73.

كما يتم التحضير حاليا لتقديم فيلم سينمائي يتناول خطة الخداع الاستراتيجي التي كان لها دور كبير في الانتصار المصري في حرب أكتوبر وكيف تم تنفيذ هذه الخطة من خلال توجيهات الرئيس السادات ونفذها ببراعة فائقة قادة القوات المسلحة المصرية خلال المرحلة التي سبقت الحرب. ويرى المخرج محمد فاضل أن تقديم مثل هذه الأعمال الوطنية أصبح ضرورة ملحة وعاجلة من اجل توثيق بطولاتنا الحربية سواء من خلال شاشة السينما أو من خلال الدراما التلفزيونية حتى نحفظ لجيشنا الباسل بطولاته للأجيال الحالية والقادمة التي لم تعش هذه البطولات وحتى نمضي ونحفز الشعور الوطني عند هذه الأجيال.

وأضاف : ولعل النجاح الكبير والهائل لفيلم «الممر» وما أحدثه من ردود فعل ايجابية هائلة لدى كل قطاعات الشعب المصري وأيضا النجاحات السابقة لمسلسلات الجاسوسية والبطولات التي تناولتها مثل «الهجان» و «دموع في عيون وقحة» يؤكد على مدى حاجتنا لمثل هذه النوعية من الأعمال.

ويؤكد السيناريست بشير الديك على أن عودة الدراما والسينما المصرية للاهتمام بمثل هذه الأعمال يعد فرصة قوية لتقديم قصص البطولات المصرية التي اغفلناها طويلا وكانت جديرة بالظهور والاهتمام والتوثيق لأنها ذاكرة الأمة ودلائل قوتها ونجاحها. وأضاف: وأرجو أن يستمر هذا الزخم خصوصا وأننا جميعا شاهدنا مدى النجاح الذي تحققه فالشعوب دائما في حاجة إلى رؤية نجاحاتها وبطولات أبنائها.

ويقول الناقد كمال رمزي: أن جميع الدول التي خاضت الحروب قدمت أعمالا عن بطولات جيوشها.والمفروض أن أي فني يرتبط بمصادر قوة الدولة خصوصاً مثل هذه الأعمال التي تنمي قيمة الوطنية والانتماء وهذا يوضح أهمية وقيمة الفن الذي نتحدث عنه دائما بأنه رسالة.. وأضاف : أن فيلم «الممر» كان محاولة جيدة لتقديم معارك الحرب والنجاح الهائل الذي حققه يرجع لفراغ المناخ الفني من أي أعمال ترتبط بالبطولات العسكرية وان الناس كانت تشتاق لرؤية البطولات والقصص الحربية التي يفتقدونها منذ سنوات طويلة.. لذلك نرحب ونؤيد مثل هذه الأعمال ونتمنى أن يتم تقديمها بالصورة اللائقة.

