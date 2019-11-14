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بحث وفد رابطة اعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية برئاسة د. خليفة الهاجري، الذين زاروا عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي، الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية لأعضاء الرابطة من أعضاء هيئة التدريس.

وثمّن د. خليفة الهاجري والوفد الذي كان بعضوية د. ابتسام الحمادي نائب رئيس الرابطة، ود. خليفة القلاف عضو الهيئة الإدارية، استجابة عميد المعهد الإيجابية، وحرصه على هذا اللقاء الأساسي، والتعاون بشأن الطلب الرسمي الذي قدمه الهاجري حول تشكيل لجنة ترقيات بصورة عاجلة؛ تحقيقا للنظم واللوائح الأكاديمية والقانونية المعتمدة، بما يحفظ سلامة الإجراءات القانونية في شؤون الترقي؛ وآلية فحص البحوث المتقدمة للترقي وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وعرجت د. ابتسام الحمادي إلى مستحقات الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس، وأكدت من جانبها الى ضرورة إيجاد آلية خاصة بالصرف بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بدلا من اللجوء للقضاء، وبين عميد المعهد، أن

ميزانية 2020 / 2021 هي الميزانية الأولى في عمر المعهد، التي تنجح خلالها العمادة للمرة الأولى بتضمين الساعات الزائدة عن النصاب ضمن ميزانية المعهد، وأكد أن المطالبة بصرف الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس،

بما فيها مكافآت التصحيح ووضع الأسئلة، لم ولن تتوقف، حتى تصرف من دون نقصان، وقال انه ووكيل المعهد يعملون مع أعلى هرم قطاع الإدارية والمالية بهذا الشأن.

من ناحيته عبر د. خليفة القلاف عن تفاؤله بتعاون الإدارة ممثلة بالعميد ووكيل المعهد ورؤساء الاقسام مع الرابطة في جميع شؤون الهيئة التدريسية ومحاولة تذليلها، وشدد على ضرورة حل ملف تعديل أوضاع أعضاء الهيئة التدريسية المبتعثين، والاستقرار على آلية واضحه تكفل سرعة انجاز تعديل أوضاعها الوظيفية.

وأعرب الوفد عن إعجابه باهتمام إدارة المعهد بخلق أجواء ثقافية ابداعية، اعادت للمعهد وهجه المسرحي، فضلا عن الاهتمام غير المسبوق بالمرافق كافة، وعلى رأسها القاعات والورش، بما يصب في مصلحة الطلبة.

وكان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، قد رحب بالهيئة الادارية للرابطة، واثنى على جهودها النقابية والاكاديمية والحرص على تواجدها الثقافي في المحافل العربية والدولية، كما أكد على أهمية تشكيل لجنة للترقيات، واستعداده للتعامل مع طلب الرابطة جديا.

وقال إن صورة المعهد الثقافية الحقيقية، يجب أن تعكس ماهيته كمنبر ثقافي كويتي مهم، ويجب أن تتضافر الجهود، ليتصدر المشهد الثقافي المسرحي المحلي، مؤكدا وجود المزيد من الإصلاحات الأكاديمية والإدارية والمالية القادمة بإذن الله، مشددا على ضرورة دعم الرابطة لخطط التطوير والإصلاح في المعهد.

