إضاءات

نحترم الجهود التي تقوم بها المؤسسة الإعلامية، متمثلة بوزارة الإعلام بكل قطاعاتها، ونخص الإذاعة والتلفزيون والأخبار والبرامج السياسية. ونشير هنا الى أن الإعلام، كان الصانع الحقيقي لكثير من الأسماء، التي راحت تترسخ ويتأكد حضورها، يوما بعد آخر.

واليوم، هنالك مجموعة من الأسماء، في كل مجال وقطاع، يمكن الرجوع اليها عند هذه المناسبة أو تلك. وقد آن الأوان، تبادر الإعلام بكافة قطاعاتها الى مساحات إضافية ومتجددة للأسماء.. والنجوم. لقد بقينا سنوات طويلة نتحدث عن جيل الثمانينيات في كرة القدم (مثلا) وهكذ الأمر مع جيل الرواد في الأغنية والمسرح... وغيرها. وهنا تأتي الدعوة الى أسماء جديدة، يتم تقديمها واكتشافها، لتمثل تكملة المسيرة.. وامتداد الأجيال، حتى لا يحدث ما يسمى بالفراغ بين الأجيال. وهذا ما نلمسه حاليا، حيث لا وجوه جديدة (مثلاً) في عالم الأغنية.. أو بقية القطاعات، لذا تأتي الدعوة، بصوت مسموع، لإتاحة الفرصة للاكتشاف..والتعرف على أسماء.. ونجوم جديدة تحقق حضورها اليوم، وهي بأمس الحاجة إلى الدعم والإسناد الإعلامي.

دعونا نتجاوز التكرار.. والهوامش.. ونراهن على جيل هو مستقبل الكويت في جملة من القطاعات الإبداعية.

وعلى المحبة نلتقي

