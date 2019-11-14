loader

علم ومعرفة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إعلان القائمة القصيرة لجائزة إسماعيل فهد إسماعيل

شريف صالح
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 14 نوفمبر 2019

أعلنت د.فاطمة البودي مدير دار العين للنشر في القاهرة، عن القائمة القصيرة لجائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة المخطوطة، من بين 40 عملًا غير منشور.
وشملت القائمة القصيرة روايات: «ليل طنجة» لمحمد سعيد أحجيوج من المغرب، و«فوبيا الوجوه» لتقوى محمد جواد من البحرين، و«سلام بتوقيت الحرب» لعبلة غسان جابر من فلسطين، و«فطومة» لمهند ميرغني الفكي من السودان، و«تايم لاين» لعبدالرحمن كمال السعيد من مصر، و«آسر والصياد» لوليد جهز السبيعي من السعودية، و«الكفر» لأحمد أبوالسعد عبدالغني من مصر. وسيتم منح الجائزة لثلاثة فائزين من بين المتسابقين السبعة في معرض الكويت الدولي للكتاب في السابعة مساء السابع والعشرين من الشهر الجاري. وتكونت لجنة التحكيم من د.إقبال العثيمين (الكويت) رئيسًا، وعضوية إبراهيم فرغلي (مصر)، أنيس الرافعي (المغرب) د. أيمن بكر (مصر)، ويوسف المحيميد (السعودية). وتبنّت دار العين هذه الجائزة في إطار جهودها لتشجيع ودعم الكتاب الشباب على الانخراط في الإبداع الثقافي؛ لذا تشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، وألا يزيد عدد كلمات العمل على 25 ألف كلمة، وهي مقدمة للكتاب العرب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة