علم ومعرفة

أعلنت د.فاطمة البودي مدير دار العين للنشر في القاهرة، عن القائمة القصيرة لجائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة المخطوطة، من بين 40 عملًا غير منشور.

وشملت القائمة القصيرة روايات: «ليل طنجة» لمحمد سعيد أحجيوج من المغرب، و«فوبيا الوجوه» لتقوى محمد جواد من البحرين، و«سلام بتوقيت الحرب» لعبلة غسان جابر من فلسطين، و«فطومة» لمهند ميرغني الفكي من السودان، و«تايم لاين» لعبدالرحمن كمال السعيد من مصر، و«آسر والصياد» لوليد جهز السبيعي من السعودية، و«الكفر» لأحمد أبوالسعد عبدالغني من مصر. وسيتم منح الجائزة لثلاثة فائزين من بين المتسابقين السبعة في معرض الكويت الدولي للكتاب في السابعة مساء السابع والعشرين من الشهر الجاري. وتكونت لجنة التحكيم من د.إقبال العثيمين (الكويت) رئيسًا، وعضوية إبراهيم فرغلي (مصر)، أنيس الرافعي (المغرب) د. أيمن بكر (مصر)، ويوسف المحيميد (السعودية). وتبنّت دار العين هذه الجائزة في إطار جهودها لتشجيع ودعم الكتاب الشباب على الانخراط في الإبداع الثقافي؛ لذا تشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، وألا يزيد عدد كلمات العمل على 25 ألف كلمة، وهي مقدمة للكتاب العرب.

