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تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي نظمت (حضانة الملكية البريطانية للتعليم المبكر وحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة) ، حملة توعوية تهدف إلى توعية أمهات طلاب الحضانة بهذا المرض وكيفية الوقاية منه مع شرح آلية الكشف المبكر وكيفية الفحص الذاتي بمرض السرطان. حيث حضرت أمهات طلابنا الفاضلات ، كاميليا المطوع ، ريما الخالدي حرم سعادة السفير الفلسطيني لدى الكويت ، السيدة منار كريشان حرم سعادة السفير الأردني، السيدة كلث جبلر حرم سعادة السفير السويسري، السيدة نورية جعفر حرم سعادة سفير المغرب ، السيدة هدى القوني حرم سعادة السفير المصري، السيدة جولي فوتلي والسيدة أفريل بايلي ممثلةً جمعية السيدات البريطانية في الكويت. وبهذا الخصوص استضافت «مؤسس ورئيس مجلس إدارة الملكية البريطانية للتعليم المبكر» د. حنان المطوع - استشاري الجراحة العامة والأورام الجراحية في مستشفى رويال حياة د. نهى الصالح انطلاقاً من اهتمامنا في المساهمة بنشر وتعزيز الوعي لدى الأمهات عن سرطان الثدي لاسيما فيما يتعلق بأهمية الكشف المبكر، على اعتبار أنه خط الدفاع الأول لمحاربة المرض والشفاء منه .

