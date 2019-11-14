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نظمت لجنة المرأة الدولية وبالتعاون مع السفارة الهندية لدى الكويت فعالية التراث الهندي بفندق كراون بلازا في يوم الأحد 3 نوفمبر 2019 بحضورأعضاء اللجنة وصفوة من سيدات المجتمع وزوجات السفراء المعتمدين لدى الكويت .

بدأت الفعالية بكلمة من انيتا دي فوجل بالعضوات والسادة الضيوف الذين شاركونا في الاحتفال بهذا اليوم وتقدمت بأسمي آيات التهاني للكويت حكومة وشعباً بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد سالما معافى إلى أرض الوطن.

تم استقبال الضيوف بالطريقة التقليدية المتبعة وفقا للعادات والتقاليد الهندية بماء الورد تعبيرا عن الترحيب بهم، وتميزت القاعة والمدخل بديكور مميز واستثنائي منحتها اجواء تقليدية تراثية على الطراز الهندي واجواء وخلفية موسيقية على انغام الآلات الهندية. وقد شمل برنامج هذا اليوم حضورسعادة السفير جيفا ساغار سفير الهند لدى الكويت وتفضل بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم شارك سعادة السفير رئيسة المجموعة في تقطيع كعكة الاحتفال.

ثم تم عرض فيلم وثائقي عن السياحة في الهند للعديد من المواقع الرائعة في مختلف ارجائها، وتمتع الحضوربمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والثراء الثقافي لهذه الأماكن السياحية المميزة ذات الطابع لساحر.

ومن الجدير بالذكر ان الهند ارتبطت بفن الرقص منذ أزمنة بعيدة، فيعد الرقص من العادات المرتبطة بجذور الهند، حيث تضمن الحدث عرض رقصتين من الفلكلور الهندي الكلاسيكي والشعبي والتي تحاكي العادات والتقاليد، وتميزت هذه الوصلات بالأداء الفني الرفيع والتجانس بين الحركة الاستعراضية والموسيقى التعبيرية.

