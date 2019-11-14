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سيحاول مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت عندما يستضيف المنتخب الإنكليزي، منافسه الجبل الأسود اليوم ضمن المجموعة الاولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، خلق نوع من التوازن بين النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من خلال هذه المباراة، فيما يأمل البرتغال في حسم مواجهته أمام ليتوانيا في المجموعة الثانية من أجل المحافظة على موقعه في المركز الثاني خلف اوكرانيا التي ضمنت تأهلها، فيما تستضيف فرنسا نظيرتها مولدوفا ضمن المجموعة الثامنة.

ويحتاج المنتخب الإنكليزي إلى نقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات، لكن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة، لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.

وقال ساوثغيت في تصريحات لموقع الاتحاد الإنكليزي للعبة: «المشاركة في هذه المباراة لحظة مؤثرة بشكل خاص، لاسيما مع حضور عدد من لاعبينا السابقين للمباراة».

وأشار ساوثغيت إلى أن الفريق سيسعى لإحداث التوازن بين الاستمتاع بهذه اللحظة التاريخية وأداء مهمته وتحقيق الهدف الرئيس من المباراة وهو التأهل للنهائيات القارية.

ومن المقرر أن يُمنح اللاعبون «أرقام تراثية» ستوضع أسفل الشارة التي تحمل رقم المباراة.

وقال ساوثغيت: «نتحدث دائما إلى اللاعبين بشأن الشارة الموضوعة على صدر قميص اللعب، وعن كونهم مجرد جزء صغير من هذا التاريخ وأن هناك العديد من اللاعبين الذين سبقوهم واللاعبين الذين يأتون بعدهم». وأضاف : «من المهم أن نحترم قميص إنكلترا وأن نتركه في مكان أفضل مما وجدناه فيه».

وعلى مدار 147 عاما مضت منذ خاض المنتخب الإنكليزي مباراته الدولية الأولى، توج الفريق بلقب كأس العالم مرة واحدة فقط، حين استضاف النهائيات عام 1966، بينما بلغ المربع الذهبي في 4 نسخ أخرى من البطولات الكبيرة، آخرها في مونديال 2018 تحت قيادة ساوثغيت نفسه.

ويرى هاري كين مهاجم توتنهام، قائد المنتخب الإنكليزي، أن كون المباراة تاريخية سيكون حافزا ومصدر إلهام للفريق بأكمله.

وقال كين في تصريحات صحافية: «السير على ملعب ويمبلي في مثل هذه المناسبة سيكون لحظة خاصة للغاية... كلنا سنشارك في هذه المناسبة ونشعر بالفخر. إنها فرصة رائعة للاحتفال بتاريخ الأمة». وقال كين إن المباراة المفضلة له من مباريات المنتخب الإنكليزي عندما كان طفلا هي المباراة التي حقق فيها الفريق الفوز الكبير 5-1 على نظيره الألماني.

وأوضح: «فيما يتعلق بكوني لاعبا إنكليزيا، قدمنا بطولة رائعة في مونديال 2018، لكنني بدأت مسيرتي الدولية بمواجهة ليتوانيا في ويمبلي، وسجلت هدفا بعد 79 ثانية من نزولي، وكانت لحظة لا يمكن نسيانها أيضا بالنسبة لي».

ويسعى ساوثغيت للتركيز على المهمة الرئيسة في المباراة وهي التأهل ليورو 2020 . وقال ساوثغيت: «إنها فرصة لنا من أجل التأهل للبطولة الأوروبية وهي لحظة مهمة للغاية بالنسبة لنا...إنها المباراة الدولية رقم 1000 للفريق، وهي مناسبة مهمة جدا للجميع، وحدث خاص للغاية». وقد يمنح ساوثغيت الفرصة إلى جيمس ماديسون لاعب خط وسط ليستر سيتي لخوض مباراته الدولية الأولى مع الفريق كما يطمح أليكس تشامبرلين للمشاركة في المباراة، وذلك بعد التعافي من الإصابة.

ولكن تشكيلة الفريق ستخلو من رحيم ستيرلنغ نجم مانشستر سيتي حيث استبعده ساوثغيت من حساباته بعد مشاجرته مع زميله جو غوميز الإثنين.

من جانبه قد تكون الفرصة سانحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسط حالة من تذبذب مستواه مع يوفنتوس وتوتر العلاقة مع مدربه ماوريتسو ساري، للخروج من كبوته الحالية، عن طريق تقديم بصمة جيدة مع منتخب بلاده، في ختام التصفيات.

ومع خسارة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الأوكراني، في مباراته الماضية بالتصفيات، أصبح حامل اللقب الأوروبي بحاجة إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين، ليرافق أوكرانيا إلى النهائيات.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره الليتواني، اليوم ثم يحل ضيفا على لوكسمبورغ، الأحد المقبل.

ورغم سهولة الاختبارين من حيث الفارق في المستوى، على الأقل من الناحية النظرية، فإن المنتخب البرتغالي يخوضهما وسط ضغوط شديدة، خشية انتزاع المنتخب الصربي للمركز الثاني في المجموعة، وبطاقة التأهل الثانية.

