دوليه

ذكر نادي برشلونة الإسباني أول من أمس أن لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش انسحب من تشكيلة منتخب بلاده لمباراته في تصفيات كأس أوروبا 2020 بسبب إصابة في وتر أخيل. وسيغيب راكيتيتش عن مباراة بلاده الأخيرة في التصفيات الأوروبية بعد غد أمام سلوفاكيا.وتتصدر كرواتيا المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من سبع مباريات أمام المجر بفارق نقطتين.

وتحتل سلوفاكيا المركز الثالث بعشر نقاط لكن بمباراة أقل إذ خاضت ست مباريات وستكون مباراتها الأخيرة الثلاثاء القادم ضد أذربيجان الأخيرة برصيد نقطة واحدة، في حين تحتل ويلز التي لاتزال تتمسك بأمل التأهل المركز الرابع برصيد ثماني نقاط من ست مباريات.

ولن يكون راكيتيتش متوفراً أيضاً في المباراة الودية لبلاده أمام جورجيا الثلاثاء القادم، وفي مباراة برشلونة الخيرية ضد كارتاخينا، لينضم إلى كل من جوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو اللذين يعانيان من مشاكل عضلية في الفخذ وربلة الساق على التوالي. وتم اختيار جيرارد بيكيه، الفرنسي عثمان دمبيلي وسيرجي روبرتو لضمهم لفريق من الشباب من أجل المشاركة في المباراة الودية التي سيعود ريعها لضحايا الفيضانات التي حصلت حول كارتاخينا في سبتمبر الماضي.

