دوليه

وجه رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا رسالة للاعبه ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي، شجعه خلالها على الانتقال إلى فريق أكبر في أوروبا.

وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «ممفيس يلعب في ليون، وأحيانا يحمل شارة قيادة فريقه، فهو أمر مهم له ولنا في المنتخب». وأضاف: «ديباي لا يلعب في أكبر نادٍ بالعالم، ولكن هذا لا يؤثر على حظوظه في الانضمام للمنتخب، ولكن إذا تواجد في ناد أكبر، سيكون أمرًا مفيدًا لمنتخب هولندا».

وتابع مدرب هولندا: «ليون يبدو فريقًا كبيرًا، فهو يشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن نتطلع أن ينضم لاعبينا لأندية أكبر، تتنافس على كل الألقاب، وأعتقد أن ديباي بحاجة لمثل هذه الخطوة». وواصل كومان: «ربما يجد ديباي ذلك في فريق إنكليزي أو ناد كبير في بطولة دوري أخرى، فهي خطوة ضرورية له». واستدرك في ختام تصريحاته: «ولكن تبقى كل هذه الأمور متوقفة على خطط وتطلعات ممفيس».

