وجه رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا رسالة للاعبه ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي، شجعه خلالها على الانتقال إلى فريق أكبر في أوروبا.
وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «ممفيس يلعب في ليون، وأحيانا يحمل شارة قيادة فريقه، فهو أمر مهم له ولنا في المنتخب». وأضاف: «ديباي لا يلعب في أكبر نادٍ بالعالم، ولكن هذا لا يؤثر على حظوظه في الانضمام للمنتخب، ولكن إذا تواجد في ناد أكبر، سيكون أمرًا مفيدًا لمنتخب هولندا».
وتابع مدرب هولندا: «ليون يبدو فريقًا كبيرًا، فهو يشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن نتطلع أن ينضم لاعبينا لأندية أكبر، تتنافس على كل الألقاب، وأعتقد أن ديباي بحاجة لمثل هذه الخطوة». وواصل كومان: «ربما يجد ديباي ذلك في فريق إنكليزي أو ناد كبير في بطولة دوري أخرى، فهي خطوة ضرورية له». واستدرك في ختام تصريحاته: «ولكن تبقى كل هذه الأمور متوقفة على خطط وتطلعات ممفيس».