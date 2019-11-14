دوليه

شارك خاميس رودريغيز، لاعب ريال مدريد، في مران منتخب بلاده كولومبيا، أول من امس، قبل مواجهتي بيرو والإكوادور. وفاجأ خاميس الجميع بمشاركته في المران، حيث عانى من إصابة أخيراً، ولم يشارك في أي تدريب مع ريال مدريد، خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن خاميس تدرب بشكل طبيعي مع منتخب كولومبيا، على أرض الملعب وفي صالة الألعاب الرياضية. ولم ينضم رودريغيز (28 عاما) لصفوف المنتخب الكولومبي، منذ انتهاء بطولة كوبا أميركا الأخيرة، حيث كان أحد أبرز الغائبين عن مباريات الفريق الودية، أمام كل من البرازيل وفنزويلا وتشيلي والجزائر. وسار رودريغيز بذلك على نفس نهج زميله الويلزي، غاريث بيل، الذي غاب خلال الشهر الماضي عن تدريبات ريال مدريد، بداعي الإصابة، لكنه شارك بشكل طبيعي في مران منتخب بلاده.