دوليه

قال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، في بيان أول من أمس، إن لاعب الوسط فابيان ديلف خرج من تشكيلة منتخب إنكلترا، في آخر مباراتين بتصفيات بطولة أوروبا 2020، ضد الجبل الأسود وكوسوفو، بسبب الإصابة. ووصل ديلف (29 عاما) إلى معسكر المنتخب الإنكليزي، وهو مصاب، وعاد لناديه إيفرتون بعدما تقرر أنه لن يكون جاهزا للمباراتين. وتتصدر إنكلترا المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، من ست مباريات. وستضمن مكانها في نهائيات بطولة أوروبا 2020، إذا فازت أو تعادلت بملعبها مع الجبل الأسود، في ستاد ويمبلي بعد اليوم، أو إذا خسرت كوسوفو أمام جمهورية التشيك. ويحل المنتخب الإنكليزي ضيفا على كوسوفو، في مباراته الأخيرة بالتصفيات، الأحد المقبل. ولن يضم منتخب إنكلترا بديلا لديلف، لكن جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول، الذي لن يشارك أمام الجبل الأسود بسبب الإيقاف، انضم للتشكيلة أول من أمس.