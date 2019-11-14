loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإصابة تبعد ديلف عن إنكلترا


قال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، في بيان أول من أمس، إن لاعب الوسط فابيان ديلف خرج من تشكيلة منتخب إنكلترا، في آخر مباراتين بتصفيات بطولة أوروبا 2020، ضد الجبل الأسود وكوسوفو، بسبب الإصابة. ووصل ديلف (29 عاما) إلى معسكر المنتخب الإنكليزي، وهو مصاب، وعاد لناديه إيفرتون بعدما تقرر أنه لن يكون جاهزا للمباراتين. وتتصدر إنكلترا المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، من ست مباريات. وستضمن مكانها في نهائيات بطولة أوروبا 2020، إذا فازت أو تعادلت بملعبها مع الجبل الأسود، في ستاد ويمبلي بعد اليوم، أو إذا خسرت كوسوفو أمام جمهورية التشيك. ويحل المنتخب الإنكليزي ضيفا على كوسوفو، في مباراته الأخيرة بالتصفيات، الأحد المقبل. ولن يضم منتخب إنكلترا بديلا لديلف، لكن جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول، الذي لن يشارك أمام الجبل الأسود بسبب الإيقاف، انضم للتشكيلة أول من أمس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة