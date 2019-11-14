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دوليه

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الشارقة تأهل على حساب الأبيض في «آسيوية اليد


فشل الكويت في التأهل الى نصف نهائي بطولة الأندية الآسيوية الـ22 لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية لغاية 17 نوفمبر الحالي، بعد فوز الشارقة الاماراتي على العربي القطري 29-27 ضمن منافسات المجموعة الأولى ما أدى الى عدم تأهل الأبيض بعد حلوله ثالثاً بسبب أفضلية التسجيل. وتساوت الفرق الثلاثة بالنقاط برصيد 6 نقاط لكل منها وهو ما يعني اللجوء الى فارق الأهداف حيث تساوى ايضاً الكويت والشارقة بمعدل الاهداف (ناقص 2) مقابل تصدر العربي (زائد 4) ليتم اللجوء الى عدد اهداف كل فريق خلال مواجهات الثلاثي حيث تفوق الشارقة بفارق التسجيل (له 51 هدف وعليه 53)، فيما سجل الكويت 47 هدفاً واستقبل 49.


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