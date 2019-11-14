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دوليه

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«غرداية» نظمت أول مهرجان لسباقات الهجن


أقامت غرداية الجزائرية اول مهرجان لسباقات الهجن بعد انضمامها الى الاتحاد العربي لسباقات الهجن برعاية رئيس الاتحاد حسين الدواس وبمشاركة 300 ذلول.
وأعرب الدواس عن سعادته بالحضور الكبير لعشاق رياضة التراث للمهرجان الذي حقق الترابط والتواصل بين جميع المشاركين من الدول العربية، واشاد بالجهود التي بذلها مصطفى حمودة في التنظيم.
وأكد نجاح الاتحاد العربي في الانتقال برياضة الهجن الى افريقيا بعد النجاح الكبير الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في النهوض برياضة الهجن، وشكر كل من أسهم في انجاح المهرجان الاول في الجزائر.


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