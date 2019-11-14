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توج الكويت بلقب كأس السوبر الكويتي الاماراتي للكرة الطائرة بفوزه على شباب الأهلي 3-1 (25-20، 29-27، 22-25، 25-21) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة مضيفه في دبي. وجاء اللقاء ضمن خطة التعاون بين الاتحادين الكويتي والاماراتي سعياً منهما لتطوير اللعبة من خلال اقامة مثل هذه المباريات المشتركة التي تسهم في رفع المستوى العام في البلدين. وقدم الأبيض عرضاً قوياً اثبت من خلاله أفضليته طوال اللقاء بفضل حماس وتركيز لاعبيه. وتمكن «طائرة العميد» من انهاء الشوط الاول لصالحه 25-20 بفضل تميز لاعبيه في الضربات الساحقة القوية عبر عبدالله جاسم والمحترف الكوبي رولاندو سابيلا إلى جانب التركيز على تشكيل حوائط الصد القوية والتي أسهمت بصورة كبيرة في انهاء الشوط لصالح الأبيض.

وحاول الفريق الاماراتي العودة بقوة في الشوط الثاني حيث ظلت النتيجة متقاربة طوال الشوط قبل أن يحسمها الابيض لصالحه بصعوبة 29-27.

وشعر شباب الأهلي بصعوبة المباراة في الشوط الثالث الذي قدم فيه أفضل مستوياته متمكناً من خطف الشوط لصالحه 25-22. وابى «العميد» إلا أن ينهي اللقاء لصالحه في الشوط الرابع الذي اثبت من خلاله تفوقه على نظيره شباب الأهلي عبر تألق جميع لاعبيه الذين كانوا في افضل مستوياتهم وتمكنوا من انهاء الشوط لصالحهم 25-21 محققين اللقب الأول لكأس السوبر الكويتي الاماراتي.

من جانبه، عبر مدير اللعبة في الكويت محمد النصف عن سعادته القصوى بتتويج الأبيض باللقب، معتبراً أن هذا اللقب سيمنح الفريق دافعاً كبيراً لمواصلة التألق على المستويين المحلي والخليجي خصوصا أن الابيض سيتسضيف البطولة الخليجية على أرضه، ورصد النصف مكافأة قدرها 500 دينار لكل لاعب في الفريق نظير المستوى المتميز الذي قدموه خلال اللقاء.

