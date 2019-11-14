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حسم كاظمة صدارة المجموعة الثانية في بطولة كاس الاتحاد للكرة الطائرة بفوزه على منافسه الجهراء 3-0 (25-15، 25-12، 25-19) في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة، كما فاز التضامن على الساحل 3-1 ضمن المجموعة ذاتها، اما في المجموعة الاولى فتغلب العربي على اليرموك 3-0، والشباب على الساحل 3-0. وبلغ البرتقالي والجهراء الدور نصف النهائي للبطولة بعد حلولهما في المركزين الاول والثاني على التوالي، فيما لم تحسم منافسات المجموعة الأولى بعد أن تأجلت مباراة الكويت المتصدر مع القادسية بسبب خوض الاول مباراة السوبر الكويتي الاماراتي أول من امس.

