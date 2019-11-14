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خسر منتخب كرة السلة أمام فريق أي بي بي التركي بصعوبة 63-64 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن معسكر الفريق التدريبي الذي يقيمه هناك استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج التي ستستضيفها الكويت خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. وكان «أزرق السلة» خاض مباراتين سابقتين أمام ناديي أفيس وايريل التركيين حيث خسر في الوديتين، وهو سيخوض أيضاً 3 مباريات أخرى بحسب برنامج المعسكر الذي وضعه مدرب الفريق التونسي عادل التلاتلي. ولم يستقر المدرب إلى الان على التشكيلة الاساسية المكونة من 12 لاعباً التي سيخوض بها البطولة نظرا لتقارب مستوى اللاعبين ولرغبة كل منهم في تمثيل الازرق في البطولة خصوصاً انها تأتي بعد الايقاف الذي دام لأكثر من اربعة أعوام. وغاب عن المباراة لاعب الازرق عبدالرحمن السهو لتعرضه لإصابة في العضلات وهو يحتاج إلى الراحة لمدة 3 ايام.

