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«البولينغ» إلى إندونيسيا


يغادر وفد منتخب البولينغ البلاد  اليوم ، متوجها الى اندونيسيا، للمشاركة في بطولة العالم لفردي الرجال والسيدات والتي تقام من 16 الى 24 الشهر الحالي.
ويترأس الوفد امين سر نادي البولينغ ومدير منتخب الرجال سالم العرادة، ويضم مشرفة منتخب السيدات سمية المحرول والمدرب اياد العميري واللاعبين جاسم الصقر وألطاف كرم.
ويسعى الجهازان الفني والاداري  لتوفير الأجواء المناسبة للمنتخب لتقديم مستويات متميزة خلال منافسات البطولة التي تشهد مشاركة أبرز نجوم العالم في اللعبة وكذلك الاستفادة القصوى والاحتكاك القوي الذي يوفر للاعبين مزيدا من الخبرات  من أجل المشاركات القادمة.


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