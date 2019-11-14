محلية

نظمت شركة «تبارون» لتنظيم المسابقات والفعاليات الرياضية، البطولة الثانية لكرة القدم الالكترونية، بمجمع «يال» في منطقة الفحيحيل، تحت رعاية «بول ستيشن». وحول البطولة، يقول صلاح الناصر، مدير عا-م شركة تبارون الرياضية : «ساعدنا الاقبال الجماهيري الكبير الذي حظيت به البطولة الأولى على تنظيم البطولة الثانية ولكن بتقديم جوائز أكبر بتعاون مع مركز بول ستيشن، تلبية لرغبة شريحة كبيرة من عشاق ألعاب الفيديو الالكترونية الذين أبدوا رغبتهم في سرعة تنظيم النسخة الثانية للبطولة، ودعمها بالمزيد من الجوائز خاصة وان هذه الألعاب تحظى بمتابعة جمهور كبير في الكويت. وأضاف بأنه يخطط مستقبلاً لتنظيم المزيد من البطولات الالكترونية بألعاب اخرى وبطولات رياضية على ارض الواقع، في حين أن أية بطولة ستحظى في كل مرة من المرات التي ستنظم فيها مستقبلاً بالمزيد من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تكسبها المزيد من التألق والانتشار على مستوى المنطقة. وقال الناصر انه من الضروري السعي الى اثراء البطولة بالعديد من اللاعبين المميزين، والذي سيصل عددهم الى 64 لاعباً مستقبلا لافتاً الى ان الهدف من تنظيم البطولة هو دعم الشباب الكويتي الراغب في التحدي واللعب بتنظيم شركة محلية معتمدة.

