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التأم شمل «خليجي 24» بإعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين أول من أمس مشاركة منتخباتها في البطولة التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 26 نوفمبر الحالي وحتى 8 ديسمبر المقبل.

ففي جدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركته في البطولة، وقال الاتحاد في بيان صحافي «انه اشارة الى تلقي الاتحاد السعودي خطابا من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (مقره الدوحة) يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي

الـ 24 فقد قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة»، متمنيا التوفيق للجميع.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء الإمارات في بيان ان الموافقة على المشاركة في «خليجي 24» جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي إلى الاتحاد الإماراتي بهدف طلب المشاركة في البطولة التي ستقام في الدوحة.

بدوره قال الاتحاد البحريني لكرة القدم في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انه بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي إلى الاتحاد البحريني بهدف طلب المشاركة في البطولة قرر اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة».

وكان من المقرر ان تقام البطولة بمشاركة 5 منتخبات هي الكويت وعمان والعراق واليمن وقطر (المستضيف) بنظام الدوري.وعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي اجتماعا في الدوحة يوم أمس لتعديل نظام النسخة المقبلة، بعدما كان مقررا أن تقام بنظام مجموعة واحدة فقط نظرا لاقتصار المشاركة على 5 منتخبات فقط إذ ستقام البطولة بنظام المجموعتين على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات في حين تسحب قرعة البطولة اليوم.

جدير بالذكر أن البطولة تأجل انطلاقها من يوم 24 الى 26 نوفمبر بسبب مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني في اياب نهائي دوري أبطال آسيا التي تقام يوم 24 الشهر الحالي على أن تختتم يوم 8 ديسمبر.

