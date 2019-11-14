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يتأهب الأزرق تحت قيادة مدربه الوطني ثامر عناد لتحقيق أفضل نتيجة في مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، عندما يتواجه مع ضيفه التايواني في 07:00 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، التي تشهد مواجهة أخرى بين المنتخبين الأردني والأسترالي في العاصمة عمان.

ويحتل الأزرق المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعهما من الفوز على نيبال 7-0 والخسارة أمام أستراليا 0-3 والتعادل مع الأردن 0-0، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الأردن الثاني، وتحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان المجموعة دون رصيد.

واستعد الأزرق جيدا للقاء اليوم من خلال التدريبات اليومية التي خاضها على ستاد نادي الكويت بدءا من يوم السبت الماضي تخللها الانتظام في معسكر مغلق في فندق الشيراتون بمشاركة جميع اللاعبين الذين استدعاهم عناد للقاء اليوم امام تايوان والمقبل ضد نيبال (يوم 19 نوفمبر) ضمن التصفيات وكذلك لبطولة «خليجي 24» التي تنطلق في قطر يوم 26 نوفمبر الحالي.

وتبدو صفوف الأزرق في افضل جهوزية فنية وبدنية لتحقيق فوز عريض على تايوان «أسهل فرق المجموعة» ينعش الآمال قبل المغادرة إلى بوتان في «رحلة شاقة» من أجل مواجهة المنتخب النيبالي على ملعب تشانغ ليميثانغ يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة، منتظرا في الوقت ذاته ان تصب نتيجة مباراة الاردن وضيفه الاسترالي اليوم في مصلحته على امل التقدم في الترتيب للصعود الى المرحلة الحاسمة.

ورغم غياب احمد الظفيري بسبب الايقاف وخالد ابراهيم الذي يعاني من الاصابة فان عناد يمتلك خيارات كثيرة في كل مركز، ويبدو حميد القلاف هو الاوفر حظا لشغل مركز حراسة المرمى على اعتبار ان سليمان عبدالغفور للتو تعافى من الاصابة.

وسيعتمد عناد على النزعة الهجومية للظهيرين عامر معتوق وضاري سعيد او سامي الصانع على ان يبقى فهد حمود وفهد الهاجري في مركزي قلبي الدفاع، اما خط الوسط فيشغله سلطان العنزي وفهد الانصاري وطلال الفاضل على ان يقف امامهم فيصل زايد وبدر المطوع وراس الحربة يوسف ناصر في تشكيلة يغلب غليها الطابع الهجومي.

في المقابل خاض المنتخب الضيف تدريبه الرئيس امس على ستاد نادي الكويت، فيما اكد مدربه لويس لانكاستر ان الفريق سيقدم كل مالديه للخروج بنتيجة ايجابية تغير الصورة الضعيفة التي رسمت عن الفريق طيلة الفترة الماضية.

