محلية

أكد مدرب الأزرق ثامر عناد أن لاعبي المنتخب جاهزون فنيا ونفسيا لمواجهة تايوان اليوم على ستاد نادي الكويت، وقال عناد في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره مدرب تايوان لويس لانكاستر ان المباراة مهمة ونطمح للتنافس وكسب النقاط الثلاث، مشيرا الى جاهزية جميع اللاعبين باستثناء خالد ابراهيم بسبب اصابة طفيفة تلقاها خلال التدريبات.واوضح انه لاحظ خلال متابعته لمباريات منتخب تايوان النزعة الهجومية التي يتميز بها لاعبوه، مبينا انه رغم خسارتهم من استراليا والاردن ونيبال الا انهم استطاعوا ان يسجلوا اهدافا ليفرضوا اسلوبهم واحترامهم.من جهته اشار لاعب الازرق فهد حمود خلال المؤتمر الى انه وزملائه جاهزون لتقديم مستوى يرضي الجماهير، داعيا في الوقت نفسه الجماهير للحضور ومساندة المنتخب الوطني.بدوره قال لانكاستر ان منتخب الكويت قوي جدا من الناحية الهجومية والدفاعية، مشيرا إلى أن فريقه سيلعب بطريقة تتواءم مع الازرق، موضحا ان لاعبيه جاهزون بشكل جيد وبتركيز وروح عالية.واضاف انه سيدخل مباراة اليوم من اجل تحقيق الفوز الاول لمنتخب تايوان معولا على اللياقة البدنية والجدية التي لمسها من اللاعبين.

