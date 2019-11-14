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قال قائد الأزرق السابق سعد الحوطي إن الشعوب الخليجية تسعد بقدوم دورة الخليج لأنها تقرب بينهم من خلال منافسات البطولة.

واضاف الحوطي خلال الجولة الترويجية لتميمة «خليجي 24»، «صديفي» في الكويت، أن البطولة في الوقت الحالي اختلفت عن السابق بسبب تطور كرة القدم عموماً من جميع النواحي سواء الخططية أو حتى المنشآت الرياضية التي باتت أفضل بكثير حالياً عنها في السابق. وقال الحوطي: «دورة كأس الخليج اسهمت بصورة كبيرة في تطور مستوى الأزرق ومن خلالها تمكن الفريق من الوصول إلى مونديال اسبانيا 82». وتمنى الحوطي أن تستمر دورة كأس الخليج بشكل دائم بمشاركة جميع الفرق الخليجية.

من جانبه قال نجم الازرق السابق عبدالعزيز العنبري ان البطولة غالية على قلوب جميع الرياضيين الخليجيين والجماهير الرياضية لأنها اساس تطور كرة القدم في الخليج منذ انطلاقها عام 1970. واضاف العنبري انه شارك في 3 بطولات بداية من عام 1976 التي حقق لقبها الأزرق وكانت في الدوحة ايضا، مضيفاً أن البطولة نجحت قبل ان تبدأ من خلال الاهتمام الاعلامي واطلاق تميمة البطولة «صديفي»، وقال: «أتمنى أن تظهر البطولة بأفضل مستوى وسنقول للبطل الف مبروك وللبقية حظ أوفر في البطولات المقبلة».

