دوليه

يرفع المنتخب السعودي شعار الفوز عندما يحل ضيفا على نظيره الأوزبكي اليوم في طشقند سعيا منه لاستعاد صدارة المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة.وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي منتخبا اليمن وفلسطين في البحرين.

ويحتل «الأخضر» السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات حتى الآن، بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان المتصدرة من ثلاث مباريات أيضاً، وبفارق نقطة أمام فلسطين الثالثة المتساوية بالنقاط مع سنغافورة (خاضت الأخيرة أربع مباريات)، بينما يقبع اليمن في المركز الأخير برصيد نقطتين من ثلاث مباريات. واكتفى المنتخب السعودي بتحقيق فوز وتعادلين، إذ تفوّق على سنغافورة 3- 0، بعد تعادل 2-2 مع اليمن و 0 - 0 مع فلسطين.

ويأمل منتخب المدرب الفرنسي هيرفيه رونار في حصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم، لاستعادة الصدارة وتعزيز موقعه نحو بلوغ المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، خصوصاً وأنه سيخوض اللقاء بصفوف شبه مكتملة بعد غياب عدد من لاعبيه في الجولات السابقة بسبب الإصابة. وأجرى المنتخب السعودي حصته التدريبية الثانية اول من امس على ستاد لوكوموتيف بإشراف رونار، وشارك في التدريبات الجماعية لاعب خط الوسط عبد الإله المالكي بعد تعافيه من نزلة برد، فيما يواصل المدافع عبد الله مادو تمارينه الخاصة للتعافي من الإصابة.

وقال الأخير: «بلا شك نمر بمرحلة مهمة لاسيما وأننا وصلنا لختام مرحلة مهمة من التصفيات المزدوجة.. وسنحاول بقدر المستطاع الخروج بنتيجة ايجابية من المباراة كي نستعيد الصدارة».

وأضاف: «نفضل كلاعبين اللعب في أجواء باردة على أن نخوض المباريات في درجة رطوبة عالية، وانخفاض درجة الحرارة سيكون عنصراً إيجابياً»، علماً بأن درجات الحرارة خلال المباراة يتوقع أن تراوح بين 12 و15 مئوية. ويبحث الأخضر عن تسجيل فوزه الأول على أوزبكستان على أرضها بعدما التقيا 10 مرات، منها أربع مباريات في تصفيات كأس العالم، ومثلها في نهائيات كأس آسيا، وواحدة في دورة الألعاب الآسيوية، وأخرى ودية. وفازت السعودية خمس مرات، مقابل أربع لأوزبكستان، وتعادل واحد.

ويترقب المنتخب الفلسطيني نتيجة مباراة طشقند أملاً في التقدم على صعيد الترتيب بحال خروجه بنتيجة إيجابية من مباراته ضد المنتخب اليمني الذي اكتفى بتعادلين وخسارة واحدة في مبارياته الثلاث حتى الآن.

وقدم المنتخب الفلسطيني أداء متفاوتاً في التصفيات الحالية، إذ فاز على أوزبكستان بثنائية نظيفة، وخسر أمام سنغافورة 1-2، قبل أن يكتفي بتعادل سلبي مع المنتخب السعودي في مباراة تاريخية أقيمت بينهما في رام الله.

وأقام المنتخب الفلسطيني بإشراف المدرب الجزائري ولد الدين نور علي، معسكراً تدريبياً في الدوحة قبل الانتقال إلى المنامة اول من امس.

