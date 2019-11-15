أول النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد احد العسكريين التابعين لقوات دولة الامارات العربية المتحدة المشاركة في عملية عاصفة الحزم واعادة الامل لدعم الشرعية في اليمن سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان ينزله منازل الشهداء ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد احد العسكريين التابعين لقوات دولة الامارات العربية المتحدة المشاركة في عملية عاصفة الحزم واعادة الامل لدعم الشرعية في اليمن سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث سمو أمير البلاد ببرقية تعزية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في خط أنابيب لمنتجات نفطية في محافظة البحيرة وأودى بحياة عدد من الضحايا واصابة آخرين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في خط أنابيب لمنتجات نفطية في محافظة البحيرة مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من جانب أخر أعربت الكويت أول من أمس الأربعاء عن ادانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية ان هذا العدوان يأتي استمرارا لممارسات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية موضحا أنه لن يقود الا الى مزيد من العنف وتقويضا لفرص احلال السلام. وناشد المصدر المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته ازاء هذه الممارسات وبذل الجهود لوقف العدوان الاسرائيلي الآثم حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له. وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة عقب اغتيال جيش الاحتلال الاسرائيلي قائد (سرايا القدس) بهاء أبو العطا وزوجته الى جانب استشهاد العشرات في الغارات الاسرائيلية المتواصلة.

