أول النهار

ترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وفد الكويت المشارك في اعمال اجتماع التحالف الاستراتيجي للشرق الاوسط (ميسا) المشترك بين كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاردن والولايات المتحدة والذي عقد في العاصمة الاميركية واشنطن.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد مساء أول من امس الاربعاء في سياق الجهود الرامية نحو اقامة تحالف استراتيجي بمنطقة الشرق الاوسط يهدف الى تعزيز دعائم الامن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الاقليمي والدولي.

كما يأتي الاجتماع استكمالا لاجتماعات التحالف السابقة في كل من العاصمتين الرياض وواشنطن.

وضم وفد الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

