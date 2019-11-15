أول النهار

أشاد مجلس وزراء النقل العرب أول من أمس الأربعاء بالدراسة الشاملة التي قدمتها الكويت حول آلية تفعيل الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ولم تفعل أو حتى القرارات التي لم يتم التصديق عليها.

جاء ذلك في تصريح أدلت به رئيسة وفد الكويت في الدورة العادية (32) لاجتماع مجلس وزراء النقل العرب وكيلة وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب لـ (كونا) في ختام الاجتماع.

وقالت الشهاب ان المجلس الوزاري العربي أعرب عن شكره للكويت على هذه الدراسة الشاملة المختصة مضيفة أن الدراسة «جاهزة وسيتم وضع الرتوش الاخيرة عليها وستسلم الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية لاتخاذ قرار بشأنها على ان تعمم على جميع الدول الأعضاء». ولفتت الى ان المجلس شكل لجنة فنية «مفتوحة العضوية» برئاسة الكويت لمناقشة جميع التصورات التى قدمتها الدراسة معربة عن الارتياح لان تكون هذه الدراسة اهم البنود المطروحة على مجلس وزراء النقل العرب فضلا عن تقديم الشكر للكويت بهذا الخصوص. وعن اجتماع الدورة (24) للجمعية العامة للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المستوى الوزاري نوهت الشهاب باعتماد الميزانية والحساب الختامي للاكاديمية. واشارت كذلك الى متابعة التوصيات التى صدرت عن اجتماع الجمعية العامة للاكاديمية (على مستوى الخبراء) فضلا عن عرض انجازات الاكاديمية لعام 2019.

