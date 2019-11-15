أول النهار

قال وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي أول من أمس الاربعاء ان مشاركة الكويت في اعمال المؤتمر العام الـ40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) يؤكد مكانتها الدولية والاقليمية كدولة داعمة للثقافة والعلم.

وذكر الحربي في تصريح لـ (كونا) انه سيتم خلال المؤتمر القاء كلمة الكويت التي تجسد تطلعاتنا في تطوير سياساتنا التعليمية كجزء من تحقيق اهدافنا الشاملة.

واضاف ان المشاركة في المؤتمر ستبرز دور البنى التشريعية والقانونية في الكويت عن طريق المواد 10 و13 و40 من الدستور التي تؤكد حق التعليم.

وقال ان الكويت لم تأل جهدا في حث المجتمع الدولي على بذل كل الجهود لدعم التعليم من خلال المساهمات للدول المتضررة والمحتاجة.

وأكد أن دعم الكويت للدول يأتي من منطلق انساني محض بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.

من جهته قال وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صبيح المخيزيم في تصريح لـ(كونا) ان مشاركة الكويت بهذا المؤتمر تمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات مع كبار المسؤولين من جميع انحاء العالم ونقل تجاربهم لتطبيقها بما يخدم الكويت.

وذكر الصبيح ان المؤتمر يطرح العديد من الموضوعات المهمة في مجال التعليم لاسيما فيما يخص مكتب التربية الدولي المعني بتطوير المناهج على مستوى العالم واجراء اصلاحات تعليمية شاملة تهدف الى تحقيق نتايج تعليمية جيدة.

واكد اهتمام الكويت بدعم التعليم في البلدان الفقيرة ايمانا منها بأهمية قطاع التعليم في الاستقرار والتنمية.

