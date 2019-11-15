الأولى

تفضل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد امس بقبول استقالة الحكومة وأمرها سموه باستمرارها في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة. واعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم ان سمو الشيخ جابر المبارك تقدم الى سمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في نص استقالته: يشهد الله على اننا خلال الفترة الماضية قد حرصت والأخوة الوزراء على تنفيذ امر سموكم في النهوض بواجبات منصبنا واضعين نصب اعيننا رفعة الوطن وازدهاره من خلال تحقيق الغايات الوطنية المنشودة من اجل مزيد من الرخاء والتقدم للكويت الغالية.

واضاف سموه: وازاء الأحداث المتسارعة وما تمر به منطقتنا وما يتطلبه الأمر من ضرورة اعادة ترتيب العمل الوزاري تقديرا لحاجات البلاد وتطلعاتها في هذه الفترة المهمة، فقد رأينا ان نرفع لسموكم استقالة الحكومة لتفصل سموكم وفق حكمتكم المعهودة بتقدير ما ترونه ضروريا لتحقيق صالح الكويت وشعبها.

وقال سموه في مقدمة الاستقالة: ان امركم السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء في نوفمبر 2017 وتكليفي مع اخواني الوزراء بحمل امانة المسؤولية الوزارية في هذه الفترة التي تنطوي على الكثير من التحديات على جميع الأصعدة والمستويات هي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة قبلت والوزراء حملها معاهدين الله ثم سموكم وأنفسنا على ان نكون اهلا لهذه الثقة وأن نبذل النفس والجهد وما اوتينا من وسع لتحمل تبعاتها تحقيقا لرؤى سموكم وتطلعات اهل الكويت الأوفياء في غد مشرق وواعد للكويت الغالية واهلها الكرام.

هذا، وتوقعت مصادر برلمانية ان تشهد الحكومة الجديدة خروج ما يقارب 7 وزراء، مع اعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيلها. من جهته قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه نقل يوم امس للقيادة السياسية وجهة نظر عدد كبير من النواب بشأن عدم تجانس الفريق الحكومي وضرورة وجود فريق حكومي متجانس، ومعالجة الخلل الموجود وحسمه، وأعتقد بأنه سيحسم.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس: لو ان الحكومة دخلت جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية خالد الجراح لحظي الوزير بأغلبية تجدد الثقة فيه، لكن الموضوع اكبر من موضوع استجواب. واكد الغانم اوصلت امس الرسالة الى القيادة السياسية وأعتقد انها نقلت وجهة نظر معظم اعضاء المجلس، مشيرا الى ان حل مجلس الامة حق دستوري اصيل لسمو الأمير لا ينازعه فيه احد، ولكن بالنسبة لما اخبرني به صاحب السمو لا اعتقد بأن هناك اي نية للحل في الوقت الحالي انما الأمر يحتاج الى اعادة ترتيب الفريق الحكومي. وقال وجهة نظري الشخصية ووجهة نظر الأخوة الذين صرح عدد منهم داخل قاعة عبدالله السالم او خارجها، ولم يصرح البعض الاخر مثل الأخوين عبدالله الرومي ومحمد الدلال نقلتها امس للقيادة السياسية، وهي ان مجموعة كبيرة من النواب ترى ان المشكلة في الفريق الحكومي هي عدم التجانس.

وأكد الغانم وحتى يستمر المركب يجب ان يكون هناك فريق حكومي متجانس، وقد نقلت هذا الأمر الى القيادة السياسية والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.