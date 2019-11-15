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أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج الـ24 المقرر اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة عن وقوع منتخب الكويت في المجموعة الثانية مع منتخبات السعودية وعمان والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والامارات والعراق واليمن. وكانت القرعة قد أجريت أمس بعد ان أعيد سحبها بعد قرار اتحادات السعودية والبحرين والامارات المشاركة في البطولة لتعود الى نظامها السابق من مجموعتين على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي. يذكر ان بطولة هذا العام تعد الأكبر في قيمة جوائزها في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1970 في البحرين والتي يحمل منتخب الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها وهو 10 مرات.