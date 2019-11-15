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أحال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كل مخالفات التعاملات التي تضمنتها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به الى النائب العام.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس: إن هذه الاحالة جاءت بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الشيخ ناصر الصباح الى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الاحالة الى النائب العام.

واضافت: ان ذلك يأتي تعزيزا لمبدأ الشفافية وارساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاهها ومحافظة على المال العام وحرمته وحمايته من أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.