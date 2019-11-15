الأولى

فقدت الكويت احد اهم رجالاتها في عالم المال والاعمال العم ناصر محمد الساير، مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة مؤسسة محمد ناصر الساير واولاده والوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس في الكويت، ولد العم ناصر محمد الساير في عام 1929 لعائلة احترفت التجارة وعملت فيها لسنوات طويلة، والتحق منذ بداية طفولته بمدرسة العنجري الاهلية وانخرط بعدها في التعليم النظامي بمدارس المباركية فالاحمدية فالقبلية. (طالع ص 08) شغف العم ناصر منذ بداية حياته بتعلم فنون التجارة، دفعه للالتحاق بأخيه الاكبر بدر الساير الذي اسس في البحرين شركة في المنامة مع خالد عبدالعزيز السعدون. وفي عام 1954 افتتح العم ناصر الساير لنفسه مكتبا في الشارع الجديد موقع بنك الكويت المركزي القديم وتاجر بالسيارات باستيراد سيارتين سكودا في عام 1954 ولكن لم يجد من يشتريهما غير الارمن وكان عددهم قلة في الكويت، واستمر يراسل الشركات الاخرى لاستيراد بضائعها حتى وصل به الطريق الى تويوتا التي وصل اليها بدافع هوايته لحب الصيد والقنص، فأعجبته مركبة الدفع الرباعي لاند كروزر التي شاهدها في الريدرز دايجست، ومن هنا بدأت الرحلة فاستورد اول سيارتين في عام 1954، وباعهما الى دائرة الاشغال، ثم زار اليابان في 1955، لالتقاء مديري تويوتا وتوثيق العلاقة بينه وبينهم فحظي بثقتهم واصبح وكيلا لها في الكويت، وشرق المملكة العربية السعودية ، ودبي، والبحرين، وقطر، ولبنان، فكان أول وكيل رسمي لشركة تويوتا في الشرق الاوسط.