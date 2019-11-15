وطن النهار

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قرارا باحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الخميس ان هذه الاحالة جاءت بعد ان انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الشيخ ناصر الصباح الى وجود اطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الاحالة الى النائب العام.

وأضافت الوزارة ان ذلك يأتي تعزيزا لمبدأ الشفافية وارساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاهها وحرصا من الوزارة في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أية تجاوزات أو مخالفات لاحكام القانون.

