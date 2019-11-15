وطن النهار

اختتمت المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أعمال دورتها الثالثة عشرة للجمعية العامة والتي عقدت خلال الفترة من 10-14 نوفمبر الحالي في الدوحة بإصدار عدة توصيات من شأنها الارتقاء بالعمل الرقابي والمحاسبي.

وأعلن رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات عبدالله السجاري عن فوز ديوان المحاسبة برئاسة لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة لثلاث سنوات قادمة وذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي التاسع والخمسين للمنظمة استمراراً لرئاستها للجنة منذ عام 2016.

وقال السجاري إن المنظمة العربية أقرت برنامج عملها في مجال التدريب والبحث العلمي للسنوات الثلاث القادمة 2020 - 2022 حيث تم اعتماد 15 برنامجاً تدريبياً تعقد خلال السنوات الثلاث، كما اعتمدت الجمعية البرنامج المالي والذي أعده المجلس التنفيذي في اجتماعه الثامن والخمسين.

وبين أن الجمعية العامة انتخبت ديوان المحاسبة بدولة الكويت لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة أضافة إلى ثلاثة أجهزة أعضاء وهي المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية إضافة إلى مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية خلفا للأجهزة التي انتهت مدتها في المجلس، كما اعتمدت الجمعية العامة التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للمنظمة، إضافة إلى اعتماد التقرير حول تقدم تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2018-2020، وتعيين لجنة الرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة عن السنوات 2019-2020-2021.

