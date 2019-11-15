وطن النهار

استعرض ديوان المحاسبة أول من أمس الاربعاء امام الجمعية العامة للمنظمة العربية لاجهزة الرقابة (اربوساي) جهوده في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة في اجندة 2030.

وقال كبير المدققين في ديوان المحاسبة عبدالله الشيتان لـ (كونا) ان الديوان قدم ورقة في الاجتماع الـ 13 للجمعية العامة لمنظمة (اربوساي) تتضمن الخطط والاليات التي وضعها من اجل نشر ثقافة التدقيق لمدققي الديوان بالجهات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.

واضاف الشيتان ان اهداف التنمية المستدامة تحظى باهتمام عالمي كبير وان الاجهزة العليا للرقابة تعمل على الحفاظ على المال العام والتحقق من مدى فاعلية خطط الحكومات في تحقيق تلك الاهداف.

واوضح ان ديوان المحاسبة وضع هذا الموضوع ضمن اولويات اعماله الرقابية وقام بالتحرك نحو معرفة اهداف التنمية المستدامة تلبية لطلب منظمة (الانتوساي) التي بدأت بتبادل المعرفة مع الاعضاء لقياس المعرفة وقدرات الاجهزة.

وقال ان الديوان قام بتشكيل فريق عمل لمتابعة اهداف التنمية المستدامة وتطرق الى اهم مهام فريق العمل وهي دراسة وتحليل اهداف وغايات التنمية المستدامة التي اعتمدتها الامم المتحدة في اجندة 2030.

وتابع ان الديوان وضع الخطط والاليات اللازمة لنشر ثقافة التدقيق لمدققي ديوان المحاسبة والعاملين بالجهات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة اضافة الى جمع ودراسة اهم ما ورد بالتجارب الاخرى للاجهزة العليا للرقابة بشأن كيفية متابعة اهداف التنمية المستدامة.

وذكر الشيتان ان من مهام الفريق اعداد دليل بالمؤشرات ذات العلاقة اضافة الى اعداد تقرير بالنتائج النهائية التي تسفر عنها عملية المتابعة لكل جهة وارساله إلى الجهات المعنية اضافة الى تقرير بالنتائج النهائية لديوان المحاسبة عن مدى جاهزية الجهات المشمولة لتطبيق اهداف التنمية المستدامة.

واكد ان الديوان قام بالتعاون مع الجهات الحكومية من خلال زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية اضافة الى التوعية والتدريب من خلال البرامج والندوات واللقاءات التي اقامها ونشر العديد من المقالات في الصحف والمجلات المتخصصة.

