وطن النهار

اكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على أنه جار إعداد لائحة الإعلانات الجديدة للبلدية، مشيراً إلى أنها ستتضمن عدد من المتغيرات التي سيطلع عليها المجلس البلدي لاحقا.

وأوضح المنفوحي في كتاب وجهه للمجلس البلدي موافقة البلدية على الاقتراح الذي تقدم به نائب رئيس المجلس عبدالله المحري بتعديل الفقرة الاولى من المادة «11» من القرار الوزاري المتعلق بلائحة الاعلانات وإدراجه نص الاقتراح مع اللائحة.

وفي سياق آخر اشار المنفوحي إلى أن هناك اربعة شواطئ مجهزة بالممرات لذوي الاحتياجات الخاصة هي «شاطئ الشويخ، شاطي أبو الحصانية، شاطئ الفنطاس، شاطى أنجفة وذلك ردا على الاقتراح الذي تقدم به المجلس البلدي بتوفير وإنشاء ممرات مشاة خاصة بذوي الاحتياجات بالواجهة البحرية.

وحول فصل ترخيص المطعم عن المقهى ومنع الشيشة في اقتراح العضو احمد هديان اعتمد المنفوحي في الكتاب على الرأي القانوني الذي وضح أن الشيشة في المقاهي من قبيل الحقوق المكفولة للأفراد والتي لايمكن مصادرتها إلا بناء على قانون يصدر بها استنادا إلى تقارير من الجهات المختصة وبناء على طلبها «وزارة الصحة» وهو الامر الذي يخرج عن نطاق واختصاص البلدية.

وقال المنفوحي إنه ليس هناك موجب قانوني بفصل نشاط المطعم عن نشاط المقهى وجهل نشاط الأخير في الأدوار الأرضية فقط،لاسيما أن المعمول به لدى وزارة التجارة هو السماح بدمج النشاطين حسب التصنيف الدولي الذي يسمح بالدمج بين النشاطين وهو ماتقره لوائح البلدية ، كما ان الادوار المتكررة يسمح فيها بالانشطة التجارية ومنها نشاط المقهى «الشيشة» بما لايكون هناك ثمة مبرر قانوني لقصر هذا النشاط على الادوار الارضية فقط.

