وطن النهار

اعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية ممثلة في مراقبة المحال والإعلانات بمحافظة حولي بـ 16جولة تفتيشية على جميع المناطق التابعة للمحافظة أسفرت عن تحرير 165 مخالفة إعلان.

وفي هذ السياق اوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة بالتكليف بدر البسيس بأن الحملات أسفرت عن تحرير 165 مخالفة إعلان تنوعت ما بين إقامة إعلان قبل الحصول على موافقة البلدية وإضافة إعلان مخالف ومخالفة اشتراطات وضوابط لائحة المحال والإعلانات فضلا عن تحرير 56 أمر صلح وذلك من خلال تنفيذ 16 جولة تفتيشية على المحال بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحال بضوابط واشتراطات البلدية.

وأكد البسيس على رفع وإزالة 704 اعلانات من شوارع وميادين المحافظة، مشيرا في هذا الخصوص إلى ان الإعلانات العشوائية تشوه المنظر الجمالي للمحافظة وتسبب الكثير من الحوادث.

من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية kuwmun@ بمواقع التواصل الاجتماعي.

