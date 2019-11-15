وطن النهار

في خضم اجراءات تطبيق قانون الصيدليات وما قوبل بالرفض لشموله صيدليات الجمعيات التعاونية باعتبار انه يمس حقوق المساهمين، صدر حكم قضائي لصالح بعض الجمعيات التعاونية يقضي بوقف قرار إغلاق صيدليات الجمعيات بشكل مؤقت إلى حين صدور حكم نهائي أو اجراء التعديل على القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة.

في هذا السياق، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، أن القانون صدر عام 2016 وأخذ وقته في التنفيذ وصولا إلى القرار الصادر من وزير الصحة ليكون تاريخ اليوم الجمعة الموعد الاخير لتطبيق القانون، ونحن في وزارة الشؤون تم تعميم هذا القرار على اتحاد الجمعيات ومجالس ادارات التعاونيات وخاطبنا وزارة الصحة بترشيح ممثلين عنها وآخرين عن قطاع التعاون للمشاركة في اللجنة المختصة في تطبيق القانون.

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش رعايته حفل تخريج الدفعة الثالثة لمعهد البناء البشري والأولى لفئة ذوي الإعاقة وذلك ضمن فعاليات حملة شركاء لتوظيفهم للعام التدريبي 2018-2019م الذي اقيم مساء أمس الاول في فندق الميلينيوم، أضاف: «كما أنه فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية خاطبنا الفتوى والتشريع للوقوف على كيفية تطبيق القانون على الجمعيات التعاونية باعتبار انها تخضع لاشراف وزارة الشؤون، والآن نحن بانتظار رد الفتوى والتشريع، إذ إننا نحتاج من خلال اللجنة المشاركة إلى وضع تصور او لائحة تنظم كيفية تطبيق القانون في الجمعيات التعاونية، والحكم الصادر الاخير منح الجمعيات حتى شهر يناير، أي هناك فرصة للشؤون والصحة واتحاد الجمعيات خلال هذين الشهرين وضع التصور الكامل في كيفية تطبيق هذا القانون.

وحول الحفل، أكد الخراز، استمرار الوزارة والهيئات التابعة لها في المضي قدما نحو تحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد «كويت جديدة 2035» وخاصة فيما يتعلق برعاية وتأهيل ذوي الاعاقة وتنفيذا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال مشيدا في هذا الصدد بالجهات المشاركة في حملة «شركاء لتوظيفهم» والتي اسفرت عن توظيف اعداد من ذوي الاعاقة في البنوك المحلية.

وشدد على ان ذوي الاعاقة لديهم قدرات كبيرة على التميز والابداع وحمل المسؤولية في أي موقع يتواجدون فيه مثمنا دور الجهات المعنية في البلاد والتي تتعاون من اجل دعم فئة ذوي الاعاقة ومنها الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي واتحاد المصارف الذي ساهم في توظيف ذوي الاعاقة مؤكدا الاستمرار في هذا النهج لتطوير جميع الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاعاقة.

وذكر الخراز ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تعمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لمتابعة نسب توظيف ذوي الاعاقة في القطاع الحكومي، مشيرا الى ان السعي من اجل توظيف هذه الفئة في القطاع الخاص كان هدفا لدينا ومستمرون في ذلك في اطار الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات المعنية.

وردا على سؤال حول مشروع تسويق منتجات ذوي الاعاقة كشف الخراز انه تم فتح الجمعيات التعاونية كمنفذ لبيع هذه المنتجات ومستمرون في دعم هذا التوجه ولدينا تنسيق مع الامانة العامة للاوقاف لاقامة ورش خاصة في منطقة صباح الاحمد لذوي الاعاقة، لافتا الى السعي من اجل منح ذوي الاعاقة الاولوية في مبادرات المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي كلمة له خلال الحفل قال الوزير الخراز: «بالأمس القريب أطلقنا تلك الشراكة المباركة مع جمعية المنابر القرآنية ممثلة بمعهد البناء البشري الذي يعد أول معهد نوعي لخدمة فئات الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومختلف وزارات الدولة، مشيرا الى ان هذه الشراكة أسفرت عن تخريج دفعتين من أبنائنا وبناتنا في قطاع الرعاية الاجتماعية بعد تدريب استمر لمدة عام تحت إشراف لجنة مشتركة ضمت العديد من الجهات ذات الصلة؛ وذلك وفق برامج تدريبية ورؤية واضحة».

