وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني، عن توفير البنك الدولي 31 فرصة وظيفية للمؤهلات الجامعية، مبينا أنه تقدم لهذه الوظائف ما يقارب 100 شخص من الخريجين.

وقال في تصريح صحافي على هامش اليوم الوظيفي، ان التقدم في توفير فرص العمل كل ما ينعكس بالايجاب للادارة والهيئة، كاشفا عن تنظيم الادارة في الاسبوع المقبل يوم توظيفي بالتعاون مع شركة ميزان القابضة والاسبوع الذي يليه سيكون يوم وظيفي مع اتحاد الصيرفة بواقع 8 شركات للصيرفة بحاجة إلى 46 موظفا، فضلا عن مشاركة شركة الميزان بنحو 71 فرصة وظيفية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً مع قطاع السيارات لتوفير فرص وظيفية إضافية.

واوضح الشعلاني، ان ادارة الارشاد والتوظيف تعمل على تنظيم التوظيف خارج نشاط المصارف والاتصالات حيث بلغت نسبة التكويت في البنوك ما يزيد عن 80% واليوم البحث عن فرص جديدة خارج البنوك والاتصالات.

وأكد أن الادارة تعمل بالبحث عن فرص توظيف المواطنين لعدة طرق سواء عبر الاتحادات والقطاعات وهم يعملون مع موظفي قرار النسب للتنسيق لمعرفة احتياج السوق والفرص الوظيفية المفروضة بقرار النسب مثلا اتحاد المصارف احتياجه اكثر من نسبة 46%، موضحا ان عدد الوظائف والنسب تفرض على العمالة المسجلة في كافة افرع الشركات وليس في كل فرع.

وعن فترة الانتظار لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، بين أن العمل في القطاع الخاص تختلف عن التوظيف الحكومي لانها تعتمد على شخصية الباحث عن العمل ومدى تقبله للوظيفة التي تم ترشح عليها.

