وطن النهار

تسلم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى الكويت عبدالملك بوهدو.

وأعرب الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية عن أطيب تمنياته للسفير الجديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين المزيد من النمو والازدهار.

كما تسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من اوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية كينيا لدى الكويت حليمة محمود وذلك خلال استقباله لها امس في مكتبه بديوان عام الوزارة.

وأعرب الخالد خلال اللقاء عن أطيب تمنياته للسفيرة الجديدة بأن تحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عملها لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاءين نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

