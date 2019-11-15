وطن النهار

تحت رعاية نائب مدير الجامعة للابحاث د. جاسم يوسف الكندري نظم قطاع الابحاث ممثلا بمكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات ورشة عمل بعنوان «تطبيقات google للاكاديميين» حاضر فيها عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت- قسم دراسات المعلومات د. هشام حامد السرحان وذلك يوم الاربعاء الماضي في مركز الابتكار المؤسسي بمبنى مدير الجامعة.

واستعرض السرحان خلال الورشة تطبيقات شركة google التي تعد من اهم الشركات التي تقدم تطبيقات قائمة على تقنيات حديثة في مجالات الذكاء الصناعي وتعلم الآلة ومعالجة البيانات الضخمة، واضاف ان الورشة التدريبية ترتكز على عرض طرق استخدام مجموعة من تطبيقات google لتطوير الاعمال الاكاديمية لاعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة الكويت والكثير من هذه التطبيقات يمكن لاعضاء هيئة التدريس والطلاب الاستفادة منها في الجانب الاكاديمي والبحثي.

